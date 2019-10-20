Держаудитслужба повернута в підпорядкування Мінфіну

https://racurs.ua/ua/n128336-uryad-povernuv-derjaudytslujbu-v-pidporyadkuvannya-ministerstvu-finansiv.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання повернув Державну аудиторську службу у підпорядкування Міністерству фінансів.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, після повернення «додому» це відомство буде реформоване «в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту», котрий передусім зосереджуватиметься на державних компаніях та місцевих бюджетах.

Маркарова додала, що найближчим часом будуть представлені пропозиції щодо реформування Держаудитслужби.

Державну аудиторську службу було створено у жовтні 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.

Нагадаємо, Кабмін під час сьогоднішнього засідання також передав Державну службу статистики під управління міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета. На наступний рік, зокрема, заплановане проведення Держстатом загальнонаціонального перепису населення.