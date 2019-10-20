Уряд передав Держстат під управління Дубілета

Дмитро Дубілет, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n128326-uryad-peredav-derjstat-pid-upravlinnya-dubiletu.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання ухвалив рішення передати Державну службу статистики під управління міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета.

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Про це Дубілет повідомив у своєму Telegram-каналі.

Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату, — наголосив чиновник.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключових показників ефективності — ред.) для всіх ключових органів влади, — зазначив Дубілет, додавши, що цей процес здійснюватиметься зокрема й на базі Держстату.

Дубілет також зазначив, що Держстат планує провести перепис населення «із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн».

Це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату, — наголосив чиновник.

Раніше прес-служба Кабміну повідомляла, що в проекті бюджету на наступний рік передбачене виділення 3,4 млрд грн на проведення загальнонаціонального перепису населення.

Нагадаємо, наприкінці вересня Дубілет повідомляв, що, згідно з проектом Державної служби статистики, здійснення перепису коштуватиме 5 млрд грн.