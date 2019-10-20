Правительство передало Госстат под управление Дубилета

Дмитрий Дубилет, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n128326-pravitelstvo-peredalo-gosstat-pod-upravlenie-dubileta.html

Ракурс

Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания принял решение передать Государственную службу статистики под управление министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

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Об этом Дубилет сообщил в своем Telegram-канале.

Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата, — отметил чиновник.

Это решение имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевых показателей эффективности — ред.) для всех ключевых органов власти, — подчеркнул Дубилет, добавив, что этот процесс будет осуществляться в том числе на базе Госкомстата.

Дубилет также отметил, что Госстат планирует провести перепись населения «с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн».

Это дополнительно к бюджету 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата, — отметил чиновник.

Ранее пресс-служба Кабмина сообщала, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрено выделение 3,4 млрд грн на проведение общенациональной переписи населения.

В конце сентября Дубилет сообщал, что, согласно проекту Государственной службы статистики, проведение переписи будет стоить 5 млрд грн.