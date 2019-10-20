На Київщині 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.

Інцидент стався в суботу, повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Вчора вранці до поліції надійшло повідомлення про сімейну бійку у селищі Баришівка, ініціатор котрої потрощив меблі в будинку, вдарив ножем брата дружини, а потім втік з місця інциденту на автомобілі. Тож в області було введено план-перехоплення.

Зловмисника розшукали, під час затримання він почав опиратися правоохоронцям, зокрема — кидався на них із ножем. Зрештою його вдалося знешкодити.

Зазначається, що затриманому поступово ставало зле, тож поліцейські викликали швидку допомогу, а також своїми силами намагалися допомогти чоловікові. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, не змогли врятувати чоловікові життя — він помер.

Обставини інциденту встановлюються, про нього було повідомлено прокуратуру та Державне бюро розслідувань (ДБР). Так, судово-медичний експерт в присутності працівників ДБР не виявив на тілі затриманого ушкоджень, які могли б спричинити його смерть.

Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, восени минулого року в Росії живцем зварився затриманий, якого поліцейський залишили на ніч прикованим до батареї. Через прорив труби в кабінеті, де його тримали, затриманий отримав низку опіків окропом, в результаті чого помер.