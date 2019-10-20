Наслідки тайфуну в Японії, фото: Kyodo

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В Японії кількість жертв потужного тайфуну «Хагібіс», який дістався до берегів країни наприкінці минулого тижня, зросла до 80 осіб.

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Попри завершення негоди, це число все ще зростає, оскільки досі тривають пошукові операції. Так, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Повені та зливи спустошили широкі райони центральної, східної та північно-східної Японії.

Японські чиновники оцінюють кількість будинків, затоплених або пошкоджених тайфуном, у майже 57 тис.

Станом на сьогодні близько 4 тис. людей все ще перебувають у притулках для евакуації, а понад 78 тис. залишаються без водопостачання.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив журналістам, що уряд розглядає можливість виділити 500 млрд ієн (4,6 млрд дол.) для надання допомоги для відбудови постраждалих регіонів, а також складе «пакет заходів для відновлення життя людей».

Нагадаємо, минулої неділі під час евакуації постраждалих від тайфуну «Хагібіс» з вертольота, який перебував на висоті 40 м над землею, випала жінка. Від отриманих травм вона згодом померла.