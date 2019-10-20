Інцидент стався в провінції Хузестан

https://racurs.ua/ua/n128332-v-irani-vynykla-pojeja-na-naybilshomu-naftopererobnomu-zavodi-krayiny.html

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Масштабна пожежа спалахнула сьогодні на найбільшому нафтопереробному заводі Ірану, розташованому в місті Абадан у південно-західній провінції Хузестан.

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Повідомлень щодо жертв внаслідок цього інциденту не з’являлося, інформує видання Shafaq News.

Зазначається, що вогонь спалахнув через витік палива у 55-му блоці заводу.

Причини виникнення займання наразі встановлюються. Не виключається, що воно могло бути викликане роботами зі зварювання, витоком горючих речовин або високими температурами.

Місцеві чиновники зазначають, що пожежа вже під контролем і виробництво на об'єкті повернулося до нормального стану.

Нагадаємо, у середу в Саудівській Аравії сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів світу, розташований на родовищі Абкайк. Появі вогню передував вибух.

Офіційна влада тоді повідомляла про напад, здійснений за допомогою безпілотників.