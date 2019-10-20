Трамп помилково назвав міністра оборони США Марком «Есперанто»

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n128331-tramp-pomylkovo-nazvav-ministra-oborony-ssha-markom-esperanto.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп помилково назвав міністра оборони Сполучених Штатів Марка Есперо «Марком Есперанто».

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Це сталося в опублікованому в акаунті Трампа у Твіттері повідомленні щодо ситуації з протистоянням Туреччини та курдів на півночі Сирії.

Марк Есперанто, міністр оборони: «Припинення вогню підтримується досить непогано. Мають місце невеликі перестрілки, які вже припинилися. Курди заселяються в нові райони». Солдати США не перебувають у зоні бойових дій або районі припинення вогню. Ми захистили Нафту. Повертаємо солдатів додому! — йдеться в повідомленні Трампа.

Трампу користувачі соцмережі нагадали справжнє прізвище американського міністра оборони, однак у цій соцмережі відсутня можливість редагувати публікації.

Пізніше це повідомлення було видалене й з’явилося схоже за змістом, у якому прізвище міністра оборони було вказане правильно.

Нагадаємо, згідно з новими правилами Твіттер обмежить можливість репостити образливі повідомлення політиків, за виключенням деяких випадків.