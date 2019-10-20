Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марком «Эсперанто»

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n128331-tramp-oshibochno-nazval-ministra-oborony-ssha-markom-esperanto.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марка Эсперо «Марком Эсперанто».

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Это произошло в опубликованном в аккаунте Трампа в Твиттере сообщении о ситуации с противостоянием Турции и курдов на севере Сирии.

Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается достаточно неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращении огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой! — говорится в сообщении Трампа.

Трампу пользователи соцсети напомнили настоящую фамилию американского министра обороны, однако в этой соцсети отсутствует возможность редактировать публикации.

Позже это сообщение было удалено и появилось похожее по смыслу, в котором фамилия министра обороны была указана правильно.

Напомним, согласно новым правилам Твиттер ограничит возможность репостить оскорбительные сообщения политиков, за исключением некоторых случаев.