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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марком «Эсперанто»

20 окт 2019, 18:32
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Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марка Эсперо «Марком Эсперанто».

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Это произошло в опубликованном в аккаунте Трампа в Твиттере сообщении о ситуации с противостоянием Турции и курдов на севере Сирии.

Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается достаточно неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращении огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой! — говорится в сообщении Трампа.

Трампу пользователи соцсети напомнили настоящую фамилию американского министра обороны, однако в этой соцсети отсутствует возможность редактировать публикации.

Позже это сообщение было удалено и появилось похожее по смыслу, в котором фамилия министра обороны была указана правильно.

Напомним, согласно новым правилам Твиттер ограничит возможность репостить оскорбительные сообщения политиков, за исключением некоторых случаев.

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Источник: Ракурс


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