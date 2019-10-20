Алексей Чернышев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128330-otstavka-bno-ayriyana-kabmin-soglasoval-naznachenie-novogo-glavy-kievskoy-oga.html

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Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания согласовал назначение новых глав пяти облгосадминистраций (ОГА).

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Об этом сообщает «Правительственный портал».

Так, вместо Михаила Бно-Айрияна, который сегодня в своем Фейсбуке опубликовал фото заявления об увольнении, новым главой Киевской ОГА станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышев.

Кроме того, Кировоградскую ОГА возглавит Андрей Балонь, Харьковскую — Алексей Кучер, Черниговскую — Андрей Прокопенко.

Вместо Виталия Комарницкого, увольнение которого сегодня согласовало правительство, Луганскую ОГА возглавит Сергей Гайдай.

Также Кабмин сегодня согласовал назначение Дениса Клюшникова заместителем главы Донецкой ОГА, Максима Скрыпника — заместителем главы Днепропетровской ОГА, Ивана Федорова — первым заместителем главы Запорожской ОГА.

Напомним, правительство возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Наталью Новак.