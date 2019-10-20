Отставка Бно-Айрияна: Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГАhttps://racurs.ua/n128330-otstavka-bno-ayriyana-kabmin-soglasoval-naznachenie-novogo-glavy-kievskoy-oga.htmlРакурс
Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания согласовал назначение новых глав пяти облгосадминистраций (ОГА).
Об этом сообщает «Правительственный портал».
Так, вместо Михаила Бно-Айрияна, который сегодня в своем Фейсбуке опубликовал фото заявления об увольнении, новым главой Киевской ОГА станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышев.
Кроме того, Кировоградскую ОГА возглавит Андрей Балонь, Харьковскую — Алексей Кучер, Черниговскую — Андрей Прокопенко.
Вместо Виталия Комарницкого, увольнение которого сегодня согласовало правительство, Луганскую ОГА возглавит Сергей Гайдай.
Также Кабмин сегодня согласовал назначение Дениса Клюшникова заместителем главы Донецкой ОГА, Максима Скрыпника — заместителем главы Днепропетровской ОГА, Ивана Федорова — первым заместителем главы Запорожской ОГА.
Напомним, правительство возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Наталью Новак.