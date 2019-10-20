На Марсе миллиарды лет назад существовали озера, фото: NASA

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На Марсе в далеком прошлом были соленые озера, похожие на те, которые можно сегодня наблюдать на Земле на засушливом высокогорном плато Альтиплано, расположенном в Южной Америке вблизи границы Боливии и Перу.

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Таковы результаты исследования, проведенного международной командой ученых, сообщает пресс-служба Техасского университета (TAMU).

Ученые изучали геологическую местность Марса в кратере Гейл — огромном каменистом бассейне шириной более 150 км, который исследовался марсоходом NASA Curiosity.

Этот кратер образовался примерно 3,6 млрд лет назад в результате падения на Марс крупного метеорита.

Исследование показало, что ранее в кратере было озеро, которое более 3 млрд лет назад испытало по крайней мере один эпизод высыхания, вероятно, связанного с глобальным высыханием Марса.

В эти периоды высыхания со временем образовывались соляные водоемы. Трудно сказать, насколько большими были эти водоемы, но озеро в кратере Гейл присутствовало в течение длительных периодов времени — от крайней мере сотен лет до, возможно, десятков тысяч лет.

Ученые обратили внимание на сходство древнего водоема в кратере Гейл с современными озерами на плато Альтипано. На этом это засушливом высокогорном плато реки и ручьи с горных хребтов не текут к морю, а ведут к закрытым бассейнам, подобно тому, что раньше происходило в кратере Гейл на Марсе.

Эта гидрология создает озера с уровнями воды, на которые сильно влияет климат. В засушливые периоды озера Альтиплано становятся неглубокими из-за испарения, а некоторые даже полностью высыхают. Тот факт, что Атлиплано в основном свободное от растительности, делает регион еще более похожим на Марс, — отмечают ученые.

В конце концов климат Марса, вероятно, стал более сухим, планета потеряла свое магнитное поле, из-за чего атмосфера подвергалась воздействию солнечного ветра и радиации в течение миллионов лет.

Когда атмосфера становилась тоньше, давление на поверхности уменьшалось, а условия, чтобы жидкая вода была устойчивой на поверхности, больше не выполнялись, — отмечают ученые. — В результате жидкая вода стала неустойчивой и испарялась.

Таким образом, результаты исследования могут указывать на то, что климат Марса в прошлом мог быть достаточно изменчивым и колебаться между более сухими и более влажными периодами.

Напомним, в прошлом году ученые обнаружили 20-километровое озеро жидкой воды под поверхностью Марса.