Кабмин назначил врио главы НАПК

Правительство назначило Наталью Новак врио главы НАПК, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n128328-kabmin-naznachil-vrio-glavy-napk.html

Ракурс

Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания временно возложил исполнение обязанностей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Наталью Новак.

Loading...

Об этом сообщает «Правительственный портал».

Новак родилась в 1955 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко и Межрегиональную академию управления персоналом. Имеет три высших образования.

До 1993 года работала преподавателем в учебных заведениях Киева. Впоследствии работала на руководящих должностях в учреждениях города Киева.

Была депутатом Киевского городского совета III, IV и V созывов. В частности, в V созыве — заместителем главы фракции «УДАР» Виталия Кличко.

Осенью 2012 года стала народным депутатом Верховной Рады VII по списку партии «УДАР».

В 2014 году была избрана народным депутатом по партийному списку «Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Была кандидатом на выборах киевского городского головы в 2015 году от партии «Гражданская позиция».

Напомним, в начале октября парламент поддержал президентский законопроект № 1029, предусматривающий реформирование НАПК — вместо коллегиального управления вводилась должность единоличного главы, которого назначает и увольняет Кабинет министров.

Президент Украины Владимир Зеленский этот законопроект подписал 16 октября.