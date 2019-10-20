Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд призначив Наталію Новак т. в. о. голови НАЗК, фото: 112.ua

Кабмін призначив т. в. о. голови НАЗК

20 жов 2019, 16:57
999

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Наталію Новак.

Loading...

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Новак народилася у 1955 році в Києві. Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та Міжрегіональну академію управління персоналом. Має три вищі освіти.

До 1993 року працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Згодом працювала на керівних посадах в установах міста Києва.

Була депутатом Київської міської ради III, IV та V скликань. Зокрема, у V скликанні — заступником голови фракції «УДАР» Віталія Кличка.

Восени 2012 року стала народним депутатом Верховної Ради VII за списком партії «УДАР».

У 2014 році була обрана народним депутатом за партійним списком «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Була кандидатом на виборах київського міського голови в 2015 році від партії «Громадянська позиція».

Нагадаємо, на початку жовтня парламент підтримав президентський законопроект № 1029, який передбачав реформування НАЗК — замість колегіального управління запроваджувалася посада одноосібного голови, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів.

Президент України Володимир Зеленський цей законопроект підписав 16 жовтня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Прем'єр-міністр Іспанії відмовився проводити переговори з сепаратистами Каталонії (ВІДЕО)

Мадрид відмовився проводити переговори з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів та зіткнень з поліцією в автономному регіоні. Мер Барселони закликав мітингувальників припинити мітинги в місті

Світові новини
11:58
Новини партнерів
Загрузка...