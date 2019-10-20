Brexit: правительство Великобритании запустило чрезвычайный план на случай выхода из ЕС без соглашения

Brexit запланирован на 31 октября этого года, фото: banksy.co.uk

https://racurs.ua/n128327-brexit-pravitelstvo-velikobritanii-zapustil-chrezvychaynyy-plan-na-sluchay-vyhoda-iz-es-bez.html

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Правительство Великобритании запустило Yellowhammer — чрезвычайный план, созданный на случай выхода страны из Евросоюза без заключения соответствующего соглашения.

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Об этом в эфире телеканала SkyNews сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, который в правительстве исполняет обязанности министра по особым поручениям и отвечает за подготовку Brexit без соглашения.

Гоув отметил, эта операция начинается в связи недавним голосованием в британском парламенте, который поддержал поправку, предусматривающую отсрочку даты Brexit. В результате риск выхода из ЕС без заключения соответствующего соглашения повысился, поскольку существует вероятность, что Брюссель не согласится на продолжение переговоров по этому вопросу.

По словам Гоува, правительство запускает операцию Yellowhammer, чтобы убедиться, что страна готова к Brexit и что сделано «все возможное».

Yellowhammer — это план урегулирования гражданских чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Соединенном Королевстве в случае так называемого «жесткого Brexit».

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 октября этого года.

На этой неделе представители Великобритании и Евросоюза достигли нового соглашения об условиях Brexit.

По нему должно было состояться голосование в британском парламенте, однако вместо этого депутаты решили, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона сначала принять необходимое для выхода ЕС законодательство и только после этого выносить на голосование проект соглашения по Brexit.

Напомним, в правительстве Великобритании недавно заявили, что отсрочка даты выхода страны из ЕС исключается.