Brexit: уряд Британії запустив надзвичайний план на випадок виходу з ЄС без угоди

Brexit запланований на 31 жовтня цього року, фото: banksy.co.uk

https://racurs.ua/ua/n128327-brexit-uryad-brytaniyi-zapustyv-nadzvychaynyy-plan-na-vypadok-vyhodu-z-ies-bez-ugody.html

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Уряд Великої Британії запустив Yellowhammer — надзвичайний план, створений на випадок виходу країни з Євросоюзу без укладання відповідної угоди.

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Про це в ефірі телеканалу SkyNews повідомив канцлер герцогства Ланкастерського Майкл Гоув, який в уряді виконує обов’язки міністра з особливих доручень і відповідає за підготовку Brexit без угоди.

Гоув зазначив, ця операція розпочинається у зв’язку нещодавнім голосуванням у британському парламенті, котрий підтримав поправку, яка передбачає відтермінування дати Brexit. В результаті ризик виходу з ЄС без укладання відповідної угоди підвищився, оскільки існує ймовірність, що Брюссель не погодиться на продовження переговорів з цього питання.

За словами Гоува, уряд запускає операцію Yellowhammer, щоб переконатися, що країна готова до Brexit і що зроблене «все можливе».

Yellowhammer — це план врегулювання цивільних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в Сполученому Королівстві в разі так званого «жорсткого Brexit».

Вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 31 жовтня цього року.

Цього тижня представники Британії та Євросоюзу досягли нової угоди щодо умов Brexit.

Щодо неї мало відбутися голосування в британському парламенті, однак натомість депутати вирішили, що уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона має спочатку прийняти необхідне для виходу ЄС законодавство і лише після цього виносити на голосування проект угоди щодо Brexit.

Нагадаємо, в уряді Британії нещодавно заявили, що відтермінування дати виходу країни з ЄС виключається.