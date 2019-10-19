Brexit: парламент проголосував за поправку, яка відтерміновує вихід Великої Британії з ЄС, фото — Mirror

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Британський парламент 19 жовтня проголосував за поправку, яка означає чергове відтермінування Brexit (Брекзит). Вона зобов’язує прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити в Єврокомісії про нову відстрочку Brexit. За проголосували 322 депутати, проти — 306.

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Як повідомляється у трансляції із парламенту, Палата громад підтримала пропозицію Олівера Летвіна, якого виключили раніше з Консервативної партії.

Згідно з поправкою, уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона має спочатку прийняти необхідне для виходу ЄС законодавство і лише після цього виносити на голосування проект угоди в Брюсселем.

Нове відтермінування стане в нагоді уряду, оскільки він не встигне схвалити угоду до кінця 19 жовтня. Голосування щодо Brexit заплановано на 31 жовтня. Раніше Джонсон заявляв, що не хоче просити про нову відстрочку. Після сьогоднішнього рішення він заявив, що «позиція уряду не змінилася — країна залишить ЄС до 31 жовтня».

У Палаті громад він заявив, що «не зломлений таким результатом», а уряд внесе наступного тижня до парламенту закони, необхідні для здійснення Brexit 31 жовтня.

4 вересня Палата громад британського парламенту прийняла законопроект, що забороняє Brexit без угоди з ЄС. 9 вересня його затвердила королева Великої Британії Єлизавета II. Прихильники відмови від «жорсткого» виходу з ЄС пропонують перенести Brexit з 31 жовтня ще на три місяці — до 31 січня 2020 року, щоб уникнути «жорсткого» сценарію розвитку подій.

Раніше королева Єлизавета II схвалила пропозицію Джонсона і призупинила роботу парламенту з 9 вересня на понад місяць. Як зазначали ЗМІ, це було зроблено для того, щоб члени парламенту не змогли заблокувати законопроект про вихід Великої Британії з Євросоюзу без укладання угоди.