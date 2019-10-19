Brexit: парламент проголосовал за поправку, которая откладывает выход Великобритании из ЕС, фото — Mirror

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Британский парламент 19 октября проголосовал за поправку, которая означает очередную отсрочку Brexit (Брексит). Она обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить у Еврокомиссии о новой отсрочке Brexit. За проголосовали 322 депутата, против — 306.

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Как сообщается в трансляции из парламента, Палата общин поддержала предложение Оливера Летвина, которого исключили ранее из Консервативной партии.

Согласно решению парламента, правительство премьер-министра Бориса Джонсона обязано сначала принять необходимое для выхода ЕС законодательство и только после этого выносить на голосование проект соглашения в Брюсселем.

Новая отсрочка пригодится правительства, поскольку он не успеет одобрить договор до конца 19 октября. Голосование относительно Brexit запланировано на 31 октября. Ранее Джонсон заявлял, что не хочет просить о новой отсрочке. После сегодняшнего решения он заявил, что «позиция правительства не изменилась — страна выйдет из ЕС до 31 октября».

В Палате общин он заявил, что «не сломлен таким результатом», а правительство внесет на следующей неделе в парламент законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.

4 сентября Палата общин британского парламента приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. 9 сентября его утвердила королева Великобритании Елизавета II. Сторонники отказа от «жесткого» выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца — до 31 января 2020 года, чтобы избежать «жесткого» сценария развития событий.

Ранее королева Елизавета II одобрила предложение Джонсона и приостановила работу парламента с 9 сентября на месяц. Как отмечали СМИ, это было сделано для того, чтобы члены парламента не смогли заблокировать законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

Сегодня десятки тысяч людей на улицах Лондона требуют от властей провести еще один референдум о выходе страны из ЕС.