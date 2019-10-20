Британський уряд виключив відтермінування Brexit.

https://racurs.ua/ua/n128323-brexit-uryad-djonsona-vykluchyv-vidterminuvannya-vyhodu-velykoyi-brytaniyi-z-ies.html

Ракурс

Велика Британія вийде зі складу Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року, незважаючи на лист прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона про відтермінування.

Loading...

Таку заяву зробив член Кабінету міністрів Великої Британії відповідальний за підготовку до Brexit Майкл Гоув. За його словами, уряд має «засоби та можливості» для виведення Британії з ЄС 31 жовтня. Про це 20 жовтня повідомляє BBC.

Нагадаємо, парламент Великої Британії 19 жовтня проголосував за поправку, яка означає чергове відтермінування Brexit (Брекзит). Вона зобов’язує прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити в Єврокомісії про нову відстрочку Brexit.

Згодом Джонсон надіслав голові Європейської ради Дональду Туску два листа. Офіційний лист стосується прохання перенести термін «Брекзиту» з 31 жовтня на 31 січня 2020 року. У другому листі, особистому, очільник британського уряду написав, що відстрочка виходу Великої Британії ї ЄС зашкодить інтересам, як Лондона, так Брюсселя.

У червні 2016 року у Великій Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути ЄС. Лондон 29 березня 2017 року офіційно повідомив Брюссель про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Очікується, що остаточна вартість Brexit може сягнути 55 млрд євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.