Британское правительство исключило отсрочку Brexit.

https://racurs.ua/n128323-brexit-pravitelstvo-djonsona-iskluchilo-otsrochku-vyhoda-velikobritanii-iz-es.html

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Великобритания выйдет из состава Европейского Союза 31 октября 2019 года, несмотря на письмо премьер-министра страны Бориса Джонсона об отсрочке.

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Такое заявление сделал член Кабинета министров Великобритании ответственный за подготовку к Brexit Майкл Гоув. По его словам, правительство имеет «средства и возможности» для вывода Британии из ЕС 31 октября. Об этом 20 октября сообщает BBC.

Напомним, парламент Великобритании 19 октября проголосовал за поправку, которая означает очередную отсрочку Brexit (Брекзит). Она обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить у Еврокомиссии о новой отсрочке Brexit.

Впоследствии Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску два письма. Официальное письмо касается просьбы перенести срок «Брекиита» с 31 октября на 31 января 2020 года. Во втором письме, личном, глава британского правительства написал, что отсрочка выхода Великобритании и ЕС повредит интересам, как Лондона, так и Брюсселя.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что 52% британцев предпочитают покинуть ЕС. Лондон 29 марта 2017 года официально уведомил Брюссель о своем намерении покинуть ЕС, запустив процедуру Brexit. Ожидается, что окончательная стоимость Brexit может достичь 55 млрд евро. Эту сумму страна будет выплачивать ЕС до 2064 года.