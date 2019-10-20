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Борис Джонсон попросил ЕС отсрочить «Брексит». Фото: РБК

Джонсон попросил Туска отсрочить Brexit

20 окт 2019, 08:11
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, направил руководству Европейского Союза письмо с просьбой отсрочки Brexit (Брексит).

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Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о получении такого письма. Чиновник заявил, что проведет консультации с лидерами ЕС о дальнейших действиях. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter.

Запрос на отсрочку только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать, — говорится в сообщении.

По информации издания BBC, Джонсон прислал Туску два письма. Официальное письмо касается просьбы перенести срок «Брексита» с 31 октября на 31 января 2020 года. Во втором письме, личном, глава британского правительства пишет, что отсрочка выхода Великобритании и ЕС повредит интересам, как Лондона, так Брюсселя.

Напомним, парламент Великобритании 19 октября проголосовал за поправку, которая означает очередную отсрочку Brexit (Брекзит). Она обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить у Еврокомиссии о новой отсрочке Brexit.


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