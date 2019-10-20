Борис Джонсон попросив ЄС відтермінувати «Брекзит». Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128313-djonson-poprosyv-tuska-vidterminuvaty-brexit.html

Ракурс

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, надіслав керівництву Європейського Союзу лист із проханням відстрочення Brexit (Брекзит).

Loading...

Голова Європейської ради Дональд Туск повідомив про отримання такого листа. Посадовець заявив, що проведе консультації з лідерами ЄС про подальші дії. Про це Туск написав на власній сторінці у Twitter.

Запит на відстрочку щойно прибув. Я почну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати, — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання BBC, Джонсон надіслав Туску два листа. Офіційний лист стосується прохання перенести термін «Брекзиту» з 31 жовтня на 31 січня 2020 року. У другому листі, особистому, очільник британського уряду пише, що відстрочка виходу Великої Британії ї ЄС зашкодить інтересам, як Лондона, так Брюсселя.

Нагадаємо, парламент Великої Британії 19 жовтня проголосував за поправку, яка означає чергове відтермінування Brexit (Брекзит). Вона зобов’язує прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити в Єврокомісії про нову відстрочку Brexit.