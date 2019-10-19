Курьезы в Раде: депутаты нашли в парламенте пушистого хищника, фото — Википедия

https://racurs.ua/n128312-deputaty-v-rade-nashli-pushistogo-hischnika-foto-video.html

Ракурс

В здании Верховной Рады депутаты встретили хищника — куницу. Пушистое существо бегало в кулуарах парламента, пытаясь выбраться из здания.

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Видео о приключениях животного в украинском парламенте выложил в сеть нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк. Куница убегала от людей и даже прыгала на дверную ручку, пытаясь выбраться из кабинета Рады.

Железняк рассказал, что животное удалось поймать и куницу выпустили на улицу. О том, как она попала в помещение, непонятно, но в комментариях под видео и фото Железняка пользователи успели изрядно поупражняться в юморе и догадках.

Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил, — написал Железняк.

Нардеп Роман Грищук из «Слуги народа» спросил коллегу: «Это из наших кто-то? Я всех еще не запомнил».

Ольга Лескова написала: «Попала в зверинец. Бедняга». Виктор Романюк предположил, что это была душа депутата предыдущего созыва, которая «не может найти свое место в новой реальности». Екатерина Сорока пошутила, что эта куница прибежала лоббировать законопроект о запрете живодерен.

Куницы часто поселяются возле домов людей, что особенно характерно для куницы домашней или каменной. Ученые утверждают, что в таких местах куниц привлекают как многочисленные тайники, так и хорошая кормовая база (в частности, куры и кролики). Это животное очень хитрое и гибкое, его трудно поймать. Чаще всего куницы передвигаются по крышам.