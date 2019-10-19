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Ракурс
Курйози у Раді: депутати знайшли у парламенті пухнастого хижака, фото — Вікіпедія

Депутати у Раді знайшли пухнастого хижака (ФОТО, ВІДЕО)

19 жов 2019, 22:09
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У будівлі Верховної Ради депутати натрапили на хижака — куницю. Пухнаста істота бігала по кулуарах парламенту, намагаючись вибратись із будівлі.

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Відео про мандрівку тварини до українського парламенту виклав у мережу нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк. Куниця втікала від людей і навіть стрибала на дверну ручку, намагаючись вибратися з кабінету Ради.

Курйози у Раді: депутати знайшли у парламенті пухнастого хижака, фото — Фейсбук Я.Железняка

Железняк розповів, що тварину вдалося спіймати і її випустили на вулицю. Про те, як вона потрапила у приміщення, незрозуміло, але у коментарях під відео та фото Железняка користувачі встигли добряче повправлятися у гуморі та здогадах.

Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував, — написав Железняк.

Нардеп Роман Грищук зі «Слуги Народу» запитав колегу: «Це із наших хтось? Я усіх ще не запам’ятав».

Ольга Лєскова написала: «Попала в звіринець. Бідолашна». Віктор Романюк припустив, що це була душа депутата попереднього скликання, яка «не може знайти своє місце в новій реальності». Катерина Сорока пожартувала, що ця куниця прибігла лобіювати законопроект про заборону шкуродерень.

Куниці часто оселяються біля осель людей, що особливо характерно для куниці хатньої, або кам’яної. Вчені стверджують, що в таких місцях куниць приваблюють як численні схованки, так і гарна кормова база (зокрема, кури і кролі). Ця тварина дуже хитра і гнучка, її важко спіймати. Частіше пересуваються по дахах.

Джерело: Ракурс


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