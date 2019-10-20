Губернатор Киевщины подал в отставку. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128322-predsedatel-kievskoy-oga-podal-v-otstavku-dokument.html

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Михаил Бно-Айриян, председатель Киевской областной государственной администрации, подал в отставку с занимаемой должности.

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Пока неизвестно, почему чиновник желает покинуть свой пост. Заявление президенту Владимиру Зеленскому датировано 20 октября. Его Бно-Айриян опубликовал на собственной странице в Facebook.

Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской областной государственной администрации, — говорится в документе.

Также чиновник опубликовал фото самого заявления об отставке и цитату: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть». Андрей Чумак, «Сад Гефсиманский».

Ранее в соцсети Бно-Айриян заявил, что против него начата кампания по дискредитации. Отметил, что 5 июля, за пять дней до его назначения на должность председателя ОГА, случайно сгорел автомобиль со всей бухгалтерией департамента, который занимается капитальным строительством в области.

Губернатор сообщил, что нардеп Олег Дунда из фракции «Слуга народа» написал, что автомобиль с документами сгорел 5 августа, а губернатор «два месяца ровно сидел на стуле». Руководитель области указал политику на ошибку и отметил, что узнал о сгоревших документах 15 октября и уже 16 октября обратился в Национальную полицию.

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 июля назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА. Чиновник родился в Азербайджане, учился во Львове и Киеве, высшее образование получил по специальности «Международные экономические отношения». В 2010—2013 годах он был советником главы МИД Украины Константина Грищенко и бывшего премьера Николая Азарова.