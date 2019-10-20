Губернатор Київщини подав у відставку. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128322-golova-kyyivskoyi-oda-podav-u-vidstavku-dokument.html

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Михайло Бно-Айріян, голова Київської обласної державної адміністрації, подав у відставку із займаної посади.

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Наразі невідомо, чому посадовець бажає залишити свою посаду. Заяву президентові Володимиру Зеленському датовано 20 жовтня. Її Бно-Айріян опублікував на власній сторінці у Facebook.

Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації, — йдеться в документі.

Також чиновник опублікував фото самої заяви про відставку та цитату: «Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти». Андрій Чумак, «Сад Гетсиманський».

Раніше в соцмережі Бно-Айріян заявив, що проти нього розпочато кампанію з дискредитації. Зазначив, що 5 липня, за п’ять днів до його призначення на посаду голови ОДА, випадково згорів автомобіль з усією бухгалтерією департаменту, який займається капітальним будівництвом в області.

Губернатор повідомив, що нардеп Олег Дунда з фракції «Слуга народу» написав, що автомобіль із документами згорів 5 серпня, а губернатор «два місяці рівно сидів на стільці». Керівник області вказав політику на помилку й відзначив, що дізнався про згорілі документи 15 жовтня і вже 16 жовтня звернувся до Національної поліції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 липня призначив Бно-Айріяна очільником Київської ОДА. Чиновник народився в Азербайджані, навчався у Львові та Києві, вищу освіту здобув за фахом «Міжнародні економічні відносини». У 2010−2013 роках він був радником глави МЗС України Костянтина Грищенка та колишнього прем'єра Миколи Азарова.