Олексій Чернишов, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128330-vidstavka-bno-ayriyana-kabmin-pogodyv-pryznachennya-novogo-ochilnyka-kyyivskoyi-oda.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання погодив призначення нових голів п’ятьох облдержадміністрацій (ОДА).

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Про це повідомляє «Урядовий портал».

Так, замість Михайла Бно-Айріяна, який сьогодні у своєму Фейсбуці опублікував фото заяви про звільнення, новим головою Київської ОДА стане харківський бізнесмен Олексій Чернишов.

Крім того, Кіровоградську ОДА очолить Андрій Балонь, Харківську — Олексій Кучер, Чернігівську — Андрій Прокопенко.

Замість Віталія Комарницького, звільнення котрого сьогодні погодив уряд, Луганську ОДА очолить Сергій Гайдай.

Також Кабмін сьогодні погодив призначення Дениса Клюшнікова заступником голови Донецької ОДА, Максима Скрипніка — заступником голови Дніпропетровської ОДА, Івана Федорова — першим заступником голови Запорізької ОДА.

Нагадаємо, уряд поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Наталію Новак.