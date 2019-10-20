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Ракурс
Олексій Чернишов, фото: «Вікіпедія»

Відставка Бно-Айріяна: Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА

20 жов 2019, 17:54
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Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання погодив призначення нових голів п’ятьох облдержадміністрацій (ОДА).

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Про це повідомляє «Урядовий портал».

Так, замість Михайла Бно-Айріяна, який сьогодні у своєму Фейсбуці опублікував фото заяви про звільнення, новим головою Київської ОДА стане харківський бізнесмен Олексій Чернишов.

Крім того, Кіровоградську ОДА очолить Андрій Балонь, Харківську — Олексій Кучер, Чернігівську — Андрій Прокопенко.

Замість Віталія Комарницького, звільнення котрого сьогодні погодив уряд, Луганську ОДА очолить Сергій Гайдай.

Також Кабмін сьогодні погодив призначення Дениса Клюшнікова заступником голови Донецької ОДА, Максима Скрипніка — заступником голови Дніпропетровської ОДА, Івана Федорова — першим заступником голови Запорізької ОДА.

Нагадаємо, уряд поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Наталію Новак.

Джерело: Ракурс


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