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Инцидент произошел в провинции Хузестан

В Иране возник пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны

20 окт 2019, 19:10
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Крупный пожар вспыхнул сегодня на самом нефтеперерабатывающем заводе Ирана, расположенном в городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан.

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Сообщений о жертвах в результате этого инцидента не появлялось, информирует издание Shafaq News.

Отмечается, что огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Не исключается, что он мог быть вызван работами по сварке, утечкой горючих веществ или высокими температурами.

Местные чиновники отмечают, что пожар уже под контролем и производство на объекте вернулось в нормальное состояние.

Напомним, в среду в Саудовской Аравии произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира, расположенном на месторождении Абкайк. Появлению огня предшествовал взрыв.

Официальные власти тогда сообщали о нападении, совершенном с помощью беспилотников.


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