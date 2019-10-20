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Инцидент произошел в провинции Хузестан
В Иране возник пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страныhttps://racurs.ua/n128332-v-irane-voznik-pojar-na-krupneyshem-neftepererabatyvauschem-zavode-strany.htmlРакурс
Крупный пожар вспыхнул сегодня на самом нефтеперерабатывающем заводе Ирана, расположенном в городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан.
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Сообщений о жертвах в результате этого инцидента не появлялось, информирует издание Shafaq News.
Отмечается, что огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.
Причины возникновения пожара устанавливаются. Не исключается, что он мог быть вызван работами по сварке, утечкой горючих веществ или высокими температурами.
Местные чиновники отмечают, что пожар уже под контролем и производство на объекте вернулось в нормальное состояние.
Напомним, в среду в Саудовской Аравии произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира, расположенном на месторождении Абкайк. Появлению огня предшествовал взрыв.
Официальные власти тогда сообщали о нападении, совершенном с помощью беспилотников.
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