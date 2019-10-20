Последствия тайфуна в Японии, фото: Kyodo

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В Японии число жертв мощного тайфуна «Хагибис», который добрался до берегов страны в конце прошлой недели, возросло до 80 человек.

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Несмотря на завершение непогоды, это число все еще растет, поскольку до сих пор продолжаются поисковые операции. Так, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Наводнения и ливни опустошили широкие районы центральной, восточной и северо-восточной Японии.

Японские чиновники оценивают количество домов, затопленных или поврежденных тайфуном, в почти 57 тыс.

На сегодня около 4 тыс. человек все еще находятся в приютах для эвакуации, а более 78 тыс. остаются без водоснабжения.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил журналистам, что правительство рассматривает возможность выделить 500 млрд иен (4,6 млрд долл.) для оказания помощи для восстановления пострадавших регионов, а также составит «пакет мер по восстановлению жизни людей».

Напомним, в минувшее воскресенье во время эвакуации пострадавших от тайфуна «Хагибис» с вертолета, находившегося на высоте 40 м над землей, выпала женщина. От полученных травм она впоследствии скончалась.