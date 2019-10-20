Инцидент произошел вчера, фото: PxHere

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Ракурс

На Киевщине 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.

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Инцидент произошел в субботу, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Вчера утром в полицию поступило сообщение о семейной драке в поселке Барышевка, инициатор которой разбил мебель в доме, ударил ножом брата жены, а затем скрылся с места инцидента на автомобиле. Поэтому в области был введен план-перехват.

Злоумышленника разыскали, при задержании он начал сопротивляться правоохранителям, в частности — бросался на них с ножом. В конце концов его удалось обезвредить.

Отмечается, что задержанному постепенно становилось плохо, поэтому полицейские вызвали скорую помощь, а также своими силами пытались помочь мужчине. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, не смогли спасти мужчине жизнь — он умер.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, о нем было сообщено прокуратуре и Государственному бюро расследований (ГБР). Так, судебно-медицинский эксперт в присутствии работников ГБР не выявил на теле задержанного повреждений, которые могли бы повлечь его смерть.

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, осенью прошлого года в России живьем сварился задержанный, которого полицейский оставили на ночь прикованным к батарее. Из-за прорыва трубы в кабинете, где его держали, задержанный получил ряд ожогов кипятком, в результате чего скончался.