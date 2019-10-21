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Ракурс
Выступление «Вечернего квартала». Скриншот: YouTube

Министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за выступление хора имени Веревки в «Вечернем квартале» (ВИДЕО)

21 окт 2019, 08:11
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Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Веревки на шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» стало скандалом.

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Юмористы совместно с хором в песне-пародии высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Перед бывшей главой Нацбанка уже извинился министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и заявил, что ему «стыдно». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, — говорится в сообщении.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко тоже негативно отреагировала на выступление юмористов. Политик категорически настроена запретить хору имени Веревки исполнять гимн на открытиях и закрытиях сессий Верховной Рады. По словам Геращенко, некоторые депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с соответствующим требованием.

Напомним, в новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Хор и артисты исполнили песню-пародию «Горила хата», зал реагировал на выступление смехом и аплодисментами.

Ранее сообщалось, что 17 сентября сгорел дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Правоохранители считают, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. Существуют еще две версии — короткое замыкание и пуск ракеты.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, а сама бывшая глава Нацбанка попала в аварию в Лондоне. Заказчиком нападений на нее и на ее родственников экс-глава НБУ считает олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Ракурс


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