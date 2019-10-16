Білий дім, фото: Wikimedia Commons

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Білий дім призначив команду з «трьох аміго», щоб обійти офіційну політику США щодо України.

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Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, відповідаючи на питання конгресменів за зачиненими дверима в межах розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє агентство Bloomberg.

За словами Кента, ця група була сформована в результаті зустрічі 23 травня, організованій виконувачем обов’язків начальника апарату Білого дому Міком Малвані.

До її складу увійшли:

тодішній спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер;

посол в Європейському Союзі Гордон Сондланд;

міністр енергетики Рік Перрі.

Кент зазначив, що не був присутній на цій зустрічі, проте чиновників Держдепу згодом проінформували, що ці особи нестимуть відповідальність за політику щодо України.

Ні державний секретар Майкл Помпео, ні інші посадові особи, які зазвичай формували дипломатичні канали американської зовнішньої політики щодо України, не повинні були брати в цьому участі, зазначив конгресменДжеральд Конноллі з Вірджинії, який переказав виданню слова Кента.

Нагадаємо, адвокат президента Трампа Рудольф Джуліані та віце-президент США Майк Пенс відмовилися співпрацювати у розслідуванні щодо імпічменту Трампа.