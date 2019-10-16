Белый дом, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n128126-belyy-dom-naznachil-treh-chelovek-chtoby-oboyti-oficialnuu-politiku-ssha-v-otnoshenii-ukrainy.html

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Белый дом назначил команду из «трех амиго», чтобы обойти официальную политику США в отношении Украины.

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Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, отвечая на вопрос конгрессменов за закрытыми дверями в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Кента, эта группа была сформирована в результате встречи 23 мая, организованной исполняющим обязанности начальника аппарата Белого дома Миком Малвани.

В ее состав вошли:

тогдашний спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер;

посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд;

министр энергетики Рик Перри.

Кент отметил, что не присутствовал на этой встрече, однако чиновников Госдепа впоследствии проинформировали, что эти лица будут нести ответственность за политику в отношении Украины.

Ни государственный секретарь Майкл Помпео, ни другие должностные лица, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в отношении Украины, не должны были принимать в этом участия, отметил конгрессмен Джеральд Коннолли из Вирджинии, который переказал изданию слова Кента.

Напомним, адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани и вице-президент США Майк Пенс отказались сотрудничать в расследовании по импичменту Трампа.