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Ракурс
Майк Помпео, фото: kremlin.ru

Украинский скандал в США: Помпео рассказал, давил ли Вашингтон на Киев

21 окт 2019, 09:36
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Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться определенных действий от Киева в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Разговор всегда была о стратегических последствиях, — подчеркнул Помпео. — Доберутся ли эти деньги до нужного места или в Украине из-за коррупции деньги не будут поступать на задачи, для которых они были предназначены.

Относительно связанной с Украиной деятельности личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, Помпео отметил, что Джулиани передавал в Вашингтон собранную им в Украине информацию, однако он эти досье никогда не пересматривал, а передавал их соответствующим людям в Государственном департаменте.

Помпео также напомнил, что частные граждане часто участвуют в проведении американской внешней политики.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, отвечая недавно на вопрос конгрессменов, сообщил, что в Белый дом в мае этого года назначил команду из «трех амиго», чтобы обойти официальную политику Соединенных Штатов в отношении Украины.


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