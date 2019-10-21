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Американские катера доставили в Одессу. Фото: Сергей Марат

В Одессу прибыл корабль с американскими катерами Island для ВМС Украины (ФОТО)

21 окт 2019, 09:48
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В Одессу сегодня утром доставили два патрульных катера типа Island — «Славянск» и «Старобельск», которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи.

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Катера доставили сухогрузом OceanFreedom, который отправился 4 октября 2019 года из американского города Балтимор в Соединенных Штатах. Ранее аналогичным способом были доставлены катера типа Island из США в Грузию и Пакистан. Об этом 21 октября сообщает «Украинский милитарный портал».

Сухогруз в 8.30 прошел Воронцовский маяк и ровно в 9:00 пришвартовался в каботажной гавани Одесского морского порта. Помогали в работе два буксира — Bulat и Rabigh 4.

На днях десятидневную подготовку в Соединенных Штатах завершили украинские экипажи патрульных катеров «Славянск» и «Старобельск». Моряки учились у американских коллег в учебном центре «Балтимор» Береговой охраны США с июля 2019 года.

Американские катера Island доставили в Одессу. Фото: Сергей Марат

Американские катера доставили в Одессу. Фото: Сергей Марат

Напомним, 20 октября в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom, который доставлял в Одессу два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США. Ожидалось, что катера «Славянск» и «Старобельск» класса Island доставят в одесский порт 21 октября.

Источник: Ракурс


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