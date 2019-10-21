Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коломойський та Гонтарева відреагували на номер «95 кварталу». Фото: 5 канал

Номер студії «Квартал 95» про підпал будинку Гонтаревої: Коломойському дуже сподобалося, а екс-глава НБУ назвала шоу соромом

21 жов 2019, 10:26
999

Ігор Коломойський прокоментував номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Loading...

За словами українського олігарха, він не дивився останній випуск «Вечірнього кварталу», але йому номер гумористів дуже сподобався. Коломойський охарактеризував шоу словом «браво» й додав, що йому сподобалися слова з пісні, що хата «згоріла від сорому» та екс-глава НБУ «Валерія думає на Валерича». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні. Олігарх відзначив, що в екс-посадовця Нацбанку згоріло не останнє майно та додав, «а скільки на Донбасі хат згоріло?».

Сама колишній очільник Національного банку України Валерія Гонтарева назвала виступ «кварталівців» соромом.

Це сором! Насміхатися над людським горем — це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві! — зазначила вона й додала, що дізналася про програму від своїх друзів.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Хор та артисти виконали пісню-пародію «Горіла хата», зал реагував на виступ сміхом та оплесками.

Не сподобався виступ комедіантів міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському та народепу від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

Антикорупційний суд наклав арешт на три квартири, які належать колишньому народному депутату Валерію Іщенку. Політик фігурує у справі щодо заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця»

Юридичні новини
13:26

Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

В Україні сьогодні введено в дію новий Кодекс із процедур банкрутства. Його норми сприятимуть дотриманню процедур щодо платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації

Новини України
13:17
Новини партнерів
Загрузка...