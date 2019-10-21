Коломойський та Гонтарева відреагували на номер «95 кварталу». Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128344-nomer-studiyi-kvartal-95-pro-pidpal-budynku-gontarevoyi-kolomoyskomu-duje-spodobalosya.html

Ракурс

Ігор Коломойський прокоментував номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Loading...

За словами українського олігарха, він не дивився останній випуск «Вечірнього кварталу», але йому номер гумористів дуже сподобався. Коломойський охарактеризував шоу словом «браво» й додав, що йому сподобалися слова з пісні, що хата «згоріла від сорому» та екс-глава НБУ «Валерія думає на Валерича». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні. Олігарх відзначив, що в екс-посадовця Нацбанку згоріло не останнє майно та додав, «а скільки на Донбасі хат згоріло?».

Сама колишній очільник Національного банку України Валерія Гонтарева назвала виступ «кварталівців» соромом.

Це сором! Насміхатися над людським горем — це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві! — зазначила вона й додала, що дізналася про програму від своїх друзів.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Хор та артисти виконали пісню-пародію «Горіла хата», зал реагував на виступ сміхом та оплесками.

Не сподобався виступ комедіантів міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському та народепу від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко.