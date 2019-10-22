Анексія Криму: у Росії зупинили авто із кримськими татарами, які поверталися додому із суду, фото — "Кримська солідарність"

https://racurs.ua/ua/n128391-u-rosiyi-zatrymaly-krymskyh-tatar-yaki-povertalysya-dodomu-iz-sudu.html

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На території Росії затримали групу кримських татар, які поверталися додому у Крим із суду.

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Вантажно-пасажирський автомобіль, у якому були 59-річний Алі Керімов, 44-річний Ансар Османов та 35-річний Амет Сулейманов, затримала російська поліція поблизу Кримського мосту.

Як повідомляє 21 жовтня правозахисна організація «Кримська солідарність», усі вони затримані і перебувають в місцевому відділку російського МВС.

Затримання сталося сьогодні о третій ночі. Кримські татари поверталися після участі в судовому процесі у Південному Окружному військовому суді Росії.

Спочатку російські силовики вимагали у затриманих заповнити анкети на відпрацювання злочинів, а згодом примусово провести дактилоскопічну експертизу. Кримські татари відмовилися від цих процедур і в них вилучили паспорти.

Документи станом на 7.00 їм не повернули без пояснення причин таких дій. Більше трьох годин із затриманими не проводили жодних дій, а російські поліцейські закрилися в службовому приміщенні.

Нагадаємо, що у вересні в голови судакського Меджлісу Ільвера Аметова провели обшуки. А на початку жовтня суд у Ростові оголосив вирок блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, звинуваченому в публічних закликах до тероризму.