Джастін Трюдо, фото: Joint Base Andrews

https://racurs.ua/ua/n128390-partiya-chynnogo-premier-ministra-peremagaie-na-vyborah-v-kanadi.html

Ракурс

На парламентських виборах у Канаді перемагає партія чинного прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

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Про це свідчать результати опрацювання даних з 292 виборчих округів, на яких вже завершився підрахунок голосів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Так, Ліберальна партія Трюдо отримує 133 мандати, в той час як найбільша опозиційна політсила Консервативна партія — 111.

«Блок Квебека», члени котрого виступають за суверенітет однойменної франкомовної провінції, розташованої на сході країни, здобуває 29 мандатів, «Нова демократична партія» — 16, партія «Зелених» — три місця в парламенті.

Таким чином, у новому парламенті партія «Зелених» та «Блок Квебека» втричі збільшать свою присутність.

Загалом канадійці на виборах обирають 338 депутатів нижньої палати парламенту.

Для одноосібного формування уряду потрібно здобути щонайменше 170 мандатів, інакше політсилам доведеться утворювати коаліцію.

На парламентських виборах в Канаді у 2015 році Ліберальна партія здобула 184 місця, Консервативна партія — 99, «Нова демократична партія» — 44, «Блок Квебека» — 10, партія «Зелених» — 1 мандат.

Нагадаємо, в травні минулого року Україна та Канада уклали технічну угоду про військове співробітництво.