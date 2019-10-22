Джастин Трюдо, фото: Joint Base Andrews

https://racurs.ua/n128390-partiya-deystvuuschego-premer-ministra-pobejdaet-na-vyborah-v-kanade.html

Ракурс

На парламентских выборах в Канаде побеждает партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо.

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Об этом свидетельствуют результаты обработки данных из 292 избирательных округов, на которых уже завершился подсчет голосов, сообщает агентство «Укринформ».

Так, Либеральная партия Трюдо получает 133 мандата, в то время как крупнейшая оппозиционная политсила Консервативная партия — 111.

«Блок Квебека», члены которого выступают за суверенитет одноименной франкоязычной провинции, расположенной на востоке страны, получает 29 мандатов, «Новая демократическая партия» — 16, партия «Зеленых» — три места в парламенте.

Таким образом, в новом парламенте партия «Зеленых» и «Блок Квебека» втрое увеличат свое присутствие.

Всего канадцы на выборах избирают 338 депутатов нижней палаты парламента.

Для единоличного формирования правительства нужно получить не менее 170 мандатов, иначе политсилам придется создавать коалицию.

На парламентских выборах в Канаде в 2015 году Либеральная партия получила 184 места, Консервативная партия — 99, «Новая демократическая партия» — 44, «Блок Квебека» — 10, партия «Зеленых» — 1 мандат.

Напомним, в мае прошлого года Украина и Канада заключили техническое соглашение о военном сотрудничестве.