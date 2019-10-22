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Американские военные могут остаться на севере Сирии, фото: Sgt. Michael J. MacLeod

США могут оставить часть войск в Сирии для охраны нефтяных месторождений — Пентагон

22 окт 2019, 08:40
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Пентагон рассматривает возможность оставить часть американских военнослужащих вблизи нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии рядом с возглавляемыми курдами отрядами Сирийских демократических сил (SDF), чтобы помочь отрезать от доступа к нефти боевиков террористической организации «Исламское государство».

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Об этом вчера заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает агентство Reuters.

Американские войска в настоящее время выводятся из Сирии в Ирак по приказу президента США Дональда Трампа. Турция на севере Сирии проводит наступление против отрядов SDF, которые на протяжении многих лет были союзниками США в борьбе против «Исламского государства».

Более 100 машин пересекли границу Ирака рано утром в понедельник из северо-восточной части Сирии, где Турция согласилась приостановить наступление на пять дней в рамках соглашения с Вашингтоном.

Перемирие заканчивается во вторник, сразу после того, как президент Турции Тайип Эрдоган обсудит дальнейшие шаги в регионе на встрече в России с президентом этой страны Владимиром Путиным.

Напомним, наступление турецкой армии на севере Сирии было приостановлено на 120 часов.


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