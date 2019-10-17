Турция согласилась приостановить наступление в Сирии. Фото: zakon.kz

https://racurs.ua/n128239-turciya-soglasilas-priostanovit-voennuu-operaciu-v-sirii.html

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Турция согласилась на предложение Соединенных Штатов приостановить военную операцию на севере Сирии.

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Вооруженные силы Турции прекратят огонь, пока подразделения курдов покинут район на севере страны, где Анкара планирует сделать «зону безопасности». Наступление турецкой армии будет приостановлено на 120 часов. Американские военные тем временем упорядочат вывод курдских сил. Об этом 17 октября сообщил вице-президент США Майк Пенс, который перед тем провел пятичасовые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает BBC.

Я только что говорил с президентом Дональдом Трампом. Президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта, — отметил Пенс.

Стороны договорились совместно обеспечивать мир в этом приграничном районе Сирии. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что договоренность между американской и турецкой сторонами «спасла миллионы жизней».

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. А 12 октября турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкую операцию против курдов готовы поддержать около 15 тыс. сирийских повстанцев, которые воюют против режима Асада. Турецкий президент уверял, что его не беспокоят санкции со стороны США и военная операция будет продолжаться.