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Туреччина погодилася призупинити наступ у Сирії. Фото: zakon.kz

Туреччина погодилася призупинити військову операцію в Сирії

17 жов 2019, 22:15
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Туреччина погодилася на пропозицію Сполучених Штатів призупинити військову операцію на півночі Сирії.

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Збройні сили Туреччини припинять вогонь, поки підрозділи курдів покинуть район на півночі країни, де Анкара планує зробити «зону безпеки». Наступ турецької армії буде призупинено на 120 годин. Американські військові тим часом впорядкують вивід курдських сил. Про це 17 жовтня повідомив віце-президент США Майк Пенс, який перед тим провів п’ятигодинні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає BBC.

Я щойно говорив з президентом Дональдом Трампом. Президент дуже вдячний за готовність президента Ердогана зробити крок назустріч і запровадити цей режим припинення вогню, й дати можливість мирного вирішення цього конфлікту, — зазначив Пенс.

Сторони домовилися спільно забезпечувати мир у цьому прикордонному районі Сирії. Президент США Дональд Трамп вже заявив, що домовленість між американською та турецькою сторонами врятувала «мільйони життів».

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. А 12 жовтня турецька армія захопила сирійське місто Расулайн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що турецьку операцію проти курдів готові підтримати близько 15 тис. сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада. Турецький президент запевняв, що його не турбують санкції з боку США і військова операція буде продовжуватися.


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