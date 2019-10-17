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Ердоган викинув у сміття Лист, в якому Трамп закликав його "не бути дурнем". Фото: RT

Ердоган викинув у сміття лист, в якому Трамп закликав його «не бути дурнем»

17 жов 2019, 15:13
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Реджеп Ердоган, президент Туреччини, викинув у сміття лист від Дональда Трампа, в якому президент США закликав турецького лідера до миру.

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Як повідомляє ВВС з посиланням на джерела в оточенні Ердогана, турецький президент не збирається йти на мирову угоду по Сирії.

У своєму листі, який було передано Ердогану ще 9 жовтня, Трамп написав, що Туреччина повинна «піти правильним і гуманним шляхом» щодо сирійських курдів. Також президент США закликав Ердогана «не бути дурнем» і погодитися на мирову угоду.

За даними агентства, останнім часом Трамп опинився під шквалом критики. Приводом для неї стали скандальна розмова з президентом України Володимиром Зеленським і ситуація в Сирії, в якій турки почали військову операцію проти курдів.

Критики Трампа вважають, що «зеленим світлом» для початку операції Ердогана став вивід американської армії з сирійської землі.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. А 12 жовтня турецька армія захопила сирійське місто Расулайн.

Днями Ердоган заявив, що його не турбують санкції з боку США і військова операція буде продовжуватися.

Джерело: Ракурс


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