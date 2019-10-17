Эрдоган выбросил в мусор письмо, в котором Трамп его призвал "не быть дураком". Фото: RT

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Реджеп Эрдоган, президент Турции, выбросил в мусор письмо от Дональда Трампа, в котором президент США призывал турецкого лидера к миру.

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Как сообщает ВВС со ссылкой на источники в окружении Эрдогана, турецкий президент не собирается идти на мировое соглашение по Сирии.

В своем письме, которое было передано Эрдогану еще 9 октября, Трамп написал, что Турция должна «пойти правильным и гуманным путем» в отношении сирийских курдов. Также президент США призвал Эрдогана «не быть дураком» и согласиться на мировое соглашение.

По данным агентства, в последнее время Трамп оказался под шквалом критики. Поводом для нее стали скандальный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и ситуация в Сирии, в которой турки начали военную операцию против курдов.

Критики Трампа считают, что «зеленым светом» для начала операции Эрдогана стал вывод американской армии с сирийской земли.

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. А 12 октября турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.

На днях Эрдоган заявил, что его не тревожат санкции со стороны США и военная операция будет продолжаться.