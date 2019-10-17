Саміт ЄС схвалив нову угоду про «Брексит».

https://racurs.ua/ua/n128238-samit-ievrosouzu-shvalyv-novu-ugodu-pro-brexit.html

Ракурс

Саміт Європейського Союзу 17 жовтня в Брюсселі схвалив нову угоду ЄС та Великої Британії щодо Brexit.

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Схвалення угоди підтримали 27 лідерів країн-членів Євросоюзу. Глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що очікує початку роботи угоди з 1 листопада 2019 року. Про це сьогодні повідомляє «Європейська правда» із посиланням на заяву, яка була оприлюднена за підсумком саміту.

Виглядає, що ми наблизилися до фінального етапу, — заявив на прес-конференції Туск.

За інформацією ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив іншим 27 лідерам, що він має позитивні очікування щодо проходження угоди через британський парламент. Депутати повинні розглянути угоду щодо Brexit у суботу, 19 жовтня. Немає гарантій, що британські парламентарі погодять документ, оскільки невелика Демократична юніоністська партія вже заявила, що не підтримує угоду.

Крім того, нову угоду повинен розглянути Європейський парламент.

Нагадаємо, 17 жовтня Велика Британії та Європейський Союз досягли домовленостей щодо умов угоди з приводу виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Борис Джонсон, заявив, що Велика Британія уклала відмінну угоду щодо Brexit, яка «повертає контроль» Лондону.