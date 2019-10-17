Brexit: у новій угоді ЄС та Британія подолали ключову проблему

ЄС та Британія досягнули нової угоди щодо Brexit

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У новій угоді щодо умов виходу Великої Британії з Євросоюзу (так званого Brexit), було подолано ключову проблему, через яку сторони впродовж тривалого часу не могли дійти згоди.

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Про це під час сьогоднішньої прес-конференції у Брюсселі заявив головний переговірник Євросоюзу Мішель Барньє, повідомляє видання «Європейська правда».

Йдеться про кордон між Республікою Ірландія та Північною Ірландією, котрий наразі є досить прозорим. Проте у випадку виходу Британії з ЄС, в той час як Ірландія там залишиться, кордон знову може розділити острів на дві частини.

Між обома частинами остову завдяки ЄС встановилися широкі економічні зв’язки, які міг би перервати Brexit, крім того, існували побоювання можливості активізації антибританських націоналістичних рухів у Північній Ірландії.

Втім, протягом напружених переговорів у Брюсселі сторони домовилися включити в угоду про Brexit законодавче рішення, яке дозволить уникнути появи на острові «жорсткого» кордону.

Північна Ірландія перебуватиме в межах британської митної території, проте залишиться пов’язаною з обмеженою кількістю правил Євросоюзу, здебільшого пов’язаними с товарами.

Влада Велико Британії зможе застосовувати британські тарифи на продукцію, яка надходить з третіх країн, якщо ці товари не надходитимуть далі на єдиний ринок Євросоюзу.

Сьогодні в Брюсселі розпочнеться дводенний саміт, в межах якого лідери держав обговорять нову угоду про умови Brexit, текс якої можна завантажити за посиланням.

Водночас британська опозиція вже встигла розкритикувати нову угоду.

Джонсон домовився про ще гіршу угоду, ніж Тереза Мей. Вона не об'єднає країну і має бути відхилена, — заявив у своєму Твіттері голова лейбористів Джеремі Корбін.

Також проти нової угоди висловилися керівництва Шотландської національної партії і Демократичної юніоністської партії.

В опозиції мінімальна більшість в британській Палаті громад (289 голосів проти 288). Тому є ймовірність, що досягнута сьогодні британським прем'єром Борисом Джонсоном угода знову може бути відхилена парламентом.

Нагадаємо, Джонсон раніше повідомив, що угоду про Brexit британський парламент розглядатиме в суботу.