Brexit: в новом соглашении ЕС и Великобритания преодолели ключевую проблему

ЕС и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit

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В новом соглашении об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (так называемого Brexit), была преодолена ключевая проблема, из-за которой стороны в течение длительного времени не могли прийти к согласию.

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Об этом во время сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе заявил главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье, сообщает издание «Европейская правда».

Речь идет о границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, которая в настоящее вреся является достаточно прозрачной.

Однако в случае выхода Британии из ЕС, в то время как Ирландия там останется, граница снова может разделить остров на две части. Между обеими частями остова благодаря ЕС установились широкие экономические связи, которые мог бы разорвать Brexit, кроме того, существовали опасения возможности активизации антибританских националистических движений в Северной Ирландии.

Впрочем, в течение напряженных переговоров в Брюсселе стороны договорились включить в соглашение о Brexit законодательное решение, которое позволит избежать появления на острове «жесткой» границы.

Северная Ирландия будет находиться в границах британской таможенной территории, однако останется связанной с ограниченным количеством правил Евросоюза, в основном связанных с товарами.

Власти Великобритании смогут применять британские тарифы на продукцию, поступающую из третьих стран, если эти товары не будут поступать дальше на единый рынок Евросоюза.

Сегодня в Брюсселе начнется двухдневный саммит, в рамках которого лидеры государств обсудят новое соглашение об условиях Brexit, текст которой можно скачать по ссылке.

В то же время британская оппозиция уже успела раскритиковать новое соглашение.

«Джонсон договорился о еще худшем соглашении, чем Тереза Мэй. Оно не объединит страну и должно быть отклонено», — заявил в своем Твиттере глава лейбористов Джереми Корбин.

Также против нового соглашения высказались руководства Шотландской национальной партии и Демократической юнионистской партии.

У оппозиции есть минимальное большинство в британской Палате общин (289 голосов против 288). Поэтому есть вероятность, что достигнутое сегодня британским премьером Борисом Джонсоном соглашение снова может быть отклонено парламентом.

Напомним, Джонсон ранее сообщил, что соглашение о Brexit британский парламент будет рассматривать в субботу.