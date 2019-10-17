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Саммит ЕС одобрил новое соглашение о «Брекзит».

Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit

17 окт 2019, 21:47
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Саммит Европейского Союза 17 октября в Брюсселе одобрил новое соглашение ЕС и Великобритании по Brexit.

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Одобрение соглашения поддержали 27 лидеров стран-членов Евросоюза. Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ожидает начала работы соглашения с 1 ноября 2019 года. Об этом сегодня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление, которое было обнародовано по итогам саммита.

Выглядит, что мы приблизились к финальному этапу, — заявил на пресс-конференции Туск.

По информации СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил другим 27 лидерам, что он имеет положительные ожидания относительно прохождения сделки через британский парламент. Депутаты должен рассмотреть соглашение по Brexit в субботу, 19 октября. Нет гарантий, что британские парламентарии согласуют документ, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает соглашение.

Кроме того, новое соглашение должен рассмотреть Европейский парламент.

Напомним, 17 октября Великобритания и Европейский Союз достигли договоренностей относительно условий соглашения по поводу выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Премьер-министр Борис Джонсон, заявил, что Великобритания заключила отличное соглашение по Brexit «которое «возвращает контроль» Лондону.


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