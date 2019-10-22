Американські військові можуть залишитися на півночі Сирії, фото: Sgt. Michael J. MacLeod

https://racurs.ua/ua/n128389-ssha-mojut-zalyshyty-chastynu-viysk-u-syriyi-dlya-ohorony-naftovyh-rodovysch-pentagon.html

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Пентагон розглядає можливість залишити частину американських військовослужбовців поблизу нафтових родовищ на північному сході Сирії поряд із очолюваними курдами загонами Сирійських демократичних сил (SDF), щоб допомогти відрізати від доступу до нафти бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

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Про це вчора заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє агентство Reuters.

Американські війська наразі виводяться з Сирії до Іраку за наказом президента США Дональда Трампа. Туреччина на півночі Сирії проводить наступ проти загонів SDF, які протягом багатьох років були союзниками США в боротьбі проти «Ісламської держави».

Понад 100 машин перетнули кордон Іраку рано вранці в понеділок з північно-східної частини Сирії, де Туреччина погодилася призупинити наступ на п’ять днів в межах угоди з Вашингтоном.

Перемир’я закінчується у вівторок, відразу після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить подальші кроки в регіоні на зустрічі в Росії з президентом цієї країни Володимиром Путіним.

Нагадаємо, наступ турецької армії на півночі Сирії було призупинено на 120 годин.