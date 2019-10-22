Аннексия Крыма: в России остановили авто с крымскими татарами, которые возвращались домой из суда, фото — "Крымская солидарность"

https://racurs.ua/n128391-v-rossii-zaderjali-krymskih-tatar-kotorye-vozvraschalis-domoy-iz-suda.html

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На территории России задержали группу крымских татар, которые возвращались домой в Крым из суда.

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Грузопассажирский автомобиль, в котором ехали 59-летний Али Керимов, 44-летний Ансар Османов и 35-летний Амет Сулейманов, задержала российская полиция вблизи Крымского моста.

Как сообщает 21 октября правозащитная организация «Крымская солидарность», все они задержаны и пребывают в местном отделении российского МВД.

Задержание произошло сегодня в три часа ночи. Крымские татары возвращались после участия в судебном процессе в Южном окружном военном суде России.

Сначала российские силовики требовали у задержанных заполнить анкеты на отработку преступлений, а затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу. Крымские татары отказались от этих процедур и у них изъяли паспорта.

Документы по состоянию на 7.00 им не вернули без объяснения причин таких действий. Более трех часов с задержанными не проводили никаких действий, а российские полицейские закрылись в служебном помещении.

Напомним, что в сентябре у главы Судакского Меджлиса Ильвер Аметова провели обыски. А в начале октября суд в Ростове объявил приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, обвиняемому в публичных призывах к терроризму.