Скандал із "Кварталом" і Гонтаревою: Коломойський прокоментував реакцію на пісню про згорілий будинок, фото — ЕП

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Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський підлив масла у вогонь скандалу, пов’язаного з виконанням студією «Квартал 95» пісні про підпал будинку Валерії Гонтаревої.

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Про нещастя, яке трапилося у вересні із майном колишньої глави НБУ, заспівали на каналі «1+1», що належить Коломойському. Раніше олігарх пояснив, що пісня і номер йому сподобалися, особливо натяк на те, що Гонтарева вважає саме його замовником підпалу.

Згодом в інтерв’ю «Настоящему времени» Коломойський накинувся з критикою на тих, хто засудив спільний виступ «Кварталу 95» та хору ім. Г. Верьовки. На питання щодо ймовірного цькування Гонтаревої він порадив їй «сидіти в Лондоні і переписувати майно на інших», щоб їй «чогось ще не спалили».

Коли у людей є почуття гумору, вони спокійно все сприймають, не звертають уваги і не вважають, що це цькування. Це наше життя! І елементи нашого життя. Це просто жарт, пісня, твір у розважальній телепередачі. Сатира та гумор, — повідомив олігарх.

Він також порадив Гонтаревій сходити до психіатра, використавши слово «дебілка». Коломойський припустив, що в екс-керівника НБУ розвинулася манія переслідування, оскільки вона вважає гумористичні передачі цькуванням.

Дісталося від Коломойського й двом міністрам уряду Гончарука. Міністр економіки Милованов та культури Бородянський сьогодні засудили вчорашній виступ «Кварталу». Перший сказав, що такі дії шкодять інвестиційному клімату країни, другий вибачився за участь в шоу хору ім. Верьовки.

Коломойський заявив, що міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку.

Іншого слова як «дебіл» для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні — дебіл. На інвестиційний клімат впливає номер в розважальній передачі, сатира і гумор? — обурився Коломойський.

А міністру культури Бородянському олігарх порадив вибачитися перед усіма постраждалими від дій Гонтаревої.

Коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок, — заявив олігарх і додав, що всі українці постраждали від курсу гривні, яку девальвувала Гонтарева.

Нагадаємо, що Коломойський та Гонтарева конфліктують після того, у грудні 2016 року уряд України і глава Нацбанку прийняли рішення націоналізувати банк, оскільки Коломойський не виконав своїх зобов’язань щодо докапіталізації і проводив «незважену кредитну політику». У 2019 році олігарх подав численні позови на уряд та НБУ, вимагаючи скасувати націоналізацію фінустанови.

У вересні невідомі спалили будинок Гонтаревої у Гореничах під Києвом, кинувши в нього через паркан пляшку із запальною сумішшю. Після цього Гонтарева заявила, що в Україні повертатися не збирається.