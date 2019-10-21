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Став відомий гонорар хору Верьовки за участь у «Вечірньому кварталі». Скріншот: YouTube

Вляпалися у скандал за 30 тис. грн: керівник хору Верьовки вибачився за виступ колективу у «Вечірньому кварталі»

21 жов 2019, 12:04
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Зеновій Корінець, генеральний директор та художній керівник національного хору імені Верьовки, прокоментував участь колективу у скандальному номері студії «Квартал 95» про підпал будинку колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

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За його словами, ідеями номеру були автори «Кварталу 95». Корінець заявив, що він погодився на прохання взяти участь у номері. Художній керівник додав, що хор часто працює за контрактами. За виступ у останньому випуску шоу «кварталівці» заплатили 30 тис. грн. Корінець запевнив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське. Про це він заявив у коментарі «24 каналу.

На уточнююче питання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: «так, можливо, на жаль». Корінець додав, що йому дуже незручно через ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Хор та артисти виконали пісню-пародію «Горіла хата», зал реагував на виступ сміхом та оплесками.

Не сподобався виступ комедіантів міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському та нардепу від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко. Валерія Гонтарева назвала виступ «кварталівців» соромом, натомість олігарх Ігор Коломойський охарактеризував шоу словом «браво».


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